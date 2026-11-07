¿A cuánto está el dólar en Bolivia este sábado 7 de noviembre? Así cotizan el cambio oficial y paralelo

El precio del dólar en Bolivia registra nuevos movimientos este sábado 7 de noviembre. La cotización oficial publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB) se ubica en Bs 11,81 por unidad, mientras que en el mercado paralelo la divisa estadounidense se vende hasta en Bs 11,93.

De acuerdo con los datos del ente emisor, el tipo de cambio oficial pasó de Bs 11,89, registrado el viernes 6 de noviembre, a Bs 11,81 para esta jornada. La diferencia representa una reducción de Bs 0,08 por dólar en comparación con el día anterior.

El dólar paralelo en Bolivia cotiza a Bs 11,73 para la compra y Bs 11,93 para la venta este sábado 7 de noviembre de 2026.

Este comportamiento responde al esquema de tipo de cambio flexible que el BCB aplica desde finales de junio. Bajo este mecanismo, el valor oficial de la moneda estadounidense puede ajustarse diariamente, de acuerdo con las condiciones del mercado.

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado?

En el mercado paralelo, el dólar registra un precio de Bs 11,73 para la compra y Bs 11,93 para la venta, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

El dólar paralelo en Bolivia cotiza a Bs 11,73 para la compra y Bs 11,93 para la venta este sábado 7 de noviembre de 2026.

Las cifras muestran un cambio respecto al viernes 6 de noviembre, cuando a las 18:00 la misma plataforma reportaba una cotización de Bs 11,92 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

Al comparar ambos registros, el precio de compra presenta una caída de Bs 0,19, mientras que el valor de venta disminuye Bs 0,03.