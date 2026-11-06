El dólar registra nuevos movimientos en Bolivia: conoce las cotizaciones

El dólar oficial en Bolivia se cotiza en Bs 11,89 este viernes 6 de noviembre, según el Banco Central de Bolivia (BCB). La cifra representa una disminución de 11 centavos respecto al jueves 5 de noviembre, cuando la divisa estadounidense se ubicaba en Bs 12.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, que permite variaciones diarias en la cotización oficial del dólar.

¿A cuánto está el dólar paralelo este viernes?

En el mercado paralelo, el dólar registra un comportamiento diferente. Según los valores de referencia publicados por el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza este viernes en Bs 11,97 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,78 para la compra y Bs 11,98 para la venta. Esto representa un incremento de Bs 0,19 en la compra y de Bs 0,01 en la venta.

Diferencia entre el dólar oficial y el paralelo

Con estas cotizaciones, el dólar paralelo se mantiene por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central. La diferencia es de Bs 0,08 en la compra y Bs 0,10 en la venta, tomando como referencia ambas cotizaciones del mercado paralelo.

Cabe recordar que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus valores no constituyen una cotización oficial. El BCB, por su parte, publica diariamente el tipo de cambio oficial conforme al régimen cambiario vigente.