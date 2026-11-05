Las cotizaciones del dólar cambian en Bolivia: estos son los valores de este jueves

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el Tipo de Cambio Oficial en Bs 12 por dólar estadounidense para este jueves 5 de noviembre, por debajo de los Bs 12,06 registrados el miércoles 4 de noviembre.

La cotización refleja una disminución de Bs 0,06 en comparación con la jornada anterior, en el marco del esquema de tipo de cambio flexible que el BCB aplica desde finales de junio y que permite variaciones en el valor oficial de la divisa.

¿A cuánto está el dólar paralelo este jueves?

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza este jueves en Bs 11,78 para la compra y Bs 11,98 para la venta, según los valores de referencia publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,80 para la compra y Bs 12,06 para la venta. Esto representa una disminución de Bs 0,02 en la compra y Bs 0,08 en la venta.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo?

Este jueves, el dólar oficial se ubica en Bs 12, mientras que la cotización de venta en el mercado paralelo alcanza los Bs 11,98. La diferencia entre ambos valores es de Bs 0,02.

El mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones son referenciales, por lo que no constituyen un tipo de cambio oficial.

Entretanto, el Banco Central de Bolivia publica diariamente la cotización oficial de la moneda estadounidense, de acuerdo con el régimen cambiario vigente.