Senasag recibe visita de profesionales de Chile para validar la exportación de banano boliviano

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) recibió, del 19 al 24 de octubre, una misión técnica de inspección y verificación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, con el objetivo de evaluar las condiciones para la exportación de banano boliviano a ese mercado.

La misión tuvo como propósito evaluar el sistema de certificación fitosanitaria, los lugares de producción y las plantas empacadoras de frutos frescos de banano destinados al mercado chileno.

Durante la agenda oficial, los especialistas del SAG de Chile y el equipo técnico del Senasag recorrieron los laboratorios de diagnóstico de LIDIVECO, en Cochabamba; parcelas productivas y centros de empaque ubicados en los municipios de Puerto Villarroel y Chimoré, además de verificar las operaciones en el Puesto de Control Fitosanitario (Procef) de Chimoré.

Las actividades permitieron constatar en terreno el cumplimiento de la normativa fitosanitaria, los protocolos de trazabilidad y los procesos de emisión de Certificados Fitosanitarios de Exportación (CFE), aspectos fundamentales para garantizar la sanidad e inocuidad de la producción agrícola nacional.

Fuente: ABI.