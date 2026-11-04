Dólar oficial registrará una nueva baja para este miércoles en Bolivia

El dólar oficial se cotiza en Bs 12,06 este miércoles 4 de noviembre, registrando una disminución de tres centavos respecto a la cotización anterior, que se mantuvo en Bs 12,09 desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Con esta nueva variación, la cotización oficial vuelve a descender después de mantenerse sin cambios durante cuatro jornadas consecutivas.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Viernes 30 de octubre: Bs 12,11.

Del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre: Bs 12,09.

Miércoles 4 de noviembre: Bs 12,06.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.