Dólar oficial registrará una nueva baja para este miércoles en Bolivia

La cotización de la moneda estadounidense vuelve a bajar en el marco del esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el Banco Central de Bolivia.
03/11/2026 23:44
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El dólar oficial se cotiza en Bs 12,06 este miércoles 4 de noviembre, registrando una disminución de tres centavos respecto a la cotización anterior, que se mantuvo en Bs 12,09 desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con esta nueva variación, la cotización oficial vuelve a descender después de mantenerse sin cambios durante cuatro jornadas consecutivas.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Viernes 30 de octubre: Bs 12,11.
Del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre: Bs 12,09.
Miércoles 4 de noviembre: Bs 12,06.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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