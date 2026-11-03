YPFB coordina con Argentina y Brasil para fortalecer la integración gasífera regional

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) impulsa la coordinación con Argentina y Brasil para consolidar los corredores de transporte y comercialización de gas natural, con el objetivo de fortalecer la integración energética regional y posicionar a Bolivia como punto de conexión entre ambos mercados.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó que este trabajo avanzó durante una reunión realizada el 27 de octubre en Buenos Aires, en el marco del proyecto de Integración Regional Gasífera del Mercosur. En el encuentro participaron autoridades de los tres países y representantes de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

“La reunión de Buenos Aires marca un paso concreto en la consolidación de la integración gasífera regional. Desde Bolivia estamos liderando una agenda que busca transformar los corredores de transporte en verdaderas plataformas de cooperación entre Argentina, Bolivia y Brasil”, afirmó Daroca.

Durante la reunión se estableció una agenda común y se definieron prioridades para el tránsito de gas entre Argentina, Bolivia y Brasil, con miras a la ventana estival 2026-2027 y los próximos años.

Las conversaciones abordaron aspectos técnicos, regulatorios y comerciales destinados a facilitar los intercambios de gas natural y aprovechar las oportunidades del mercado regional.

Daroca destacó que el gas en tránsito representa una oportunidad para fortalecer la seguridad energética de Sudamérica.

Bolivia busca consolidarse como conexión regional

El titular de YPFB señaló que la ubicación geográfica y la infraestructura del país permiten conectar dos de los mercados energéticos más importantes de la región.

En esa línea, el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Jorge Ríos Urquidi, resaltó la coordinación técnica y comercial con Argentina y Brasil para consolidar los corredores de transporte y comercialización.

“Avanzamos con una visión pragmática: definir prioridades claras, resolver aspectos técnicos y regulatorios, y abrir espacios de negocio que fortalezcan la integración”, sostuvo Daroca, según un boletín informativo.

La estatal petrolera busca que esta articulación genere oportunidades de intercambio, inversiones y desarrollo energético para Bolivia y los países involucrados.