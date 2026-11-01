Potosí se mantiene como el principal departamento exportador de Bolivia, con una participación del 38,8% de las ventas nacionales entre enero y septiembre de 2026. Sin embargo, La Paz destaca por registrar el mayor crecimiento porcentual, con un incremento del 143,5% respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el boletín de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de Potosí alcanzaron los $us 4.011,1 millones, frente a los $us 2.423,3 millones registrados en los primeros nueve meses de 2025.

Por su parte, La Paz alcanzó los $us 2.320,6 millones en exportaciones, frente a los $us 953,2 millones del mismo periodo de la gestión anterior. Esto representa un incremento de más de $us 1.367 millones.

Participación de los departamentos

Después de Potosí y La Paz, Santa Cruz ocupa el tercer lugar en participación de las exportaciones nacionales, con el 19%, equivalente a $us 1.967,6 millones.

Otros departamentos también registraron incrementos en sus ventas externas. Beni alcanzó un crecimiento del 48,6%, Oruro del 48,2% y Cochabamba del 37,5%.

En tanto, Tarija presentó un incremento del 1,8%, mientras que Chuquisaca registró una disminución del 10%.

Las exportaciones nacionales aumentaron 54,4%

A nivel nacional, las exportaciones de productos de origen boliviano alcanzaron los $us 10.316,9 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 54,4% en comparación con los $us 6.680,7 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Los datos corresponden al boletín estadístico de Comercio Exterior de septiembre de 2026 del INE y tienen carácter preliminar.