Gobierno revelará en 10 días la situación actual de las reservas de gas

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, anunció que en un plazo máximo de 10 días el Gobierno presentará un informe sobre la situación actual de las reservas de gas en Bolivia, luego de concluir una auditoría destinada a cuantificar los volúmenes disponibles.

“Nosotros vamos a presentar un informe de la situación catastrófica en la que nos ha dejado el anterior gobierno. Se ha hecho una auditoría de la cuantificación de las reservas, vamos a presentar la próxima semana, a más tardar en diez días”, afirmó la autoridad.

Gobierno advierte que las reservas “no son suficientes”

En días pasados, Blanco ya había señalado que las reservas actuales de gas “no son suficientes”, situación que atribuyó a la falta de inversión y exploración durante más de dos décadas.

El ministro sostuvo que esta falta de actividad exploratoria habría reducido la capacidad del país para reponer las reservas utilizadas durante los últimos años.

Impulsarán nuevos proyectos de exploración

Frente a este escenario, Blanco indicó que el Ejecutivo comenzó a aplicar medidas destinadas a incrementar las reservas mediante nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Según explicó, el objetivo es recuperar progresivamente la capacidad productiva del país y garantizar una mayor disponibilidad de recursos energéticos.

“Cuando nosotros tratamos de tomar medidas precautelando la situación del país, hay gente que trata de aprovechar políticamente y eso no es correcto”, manifestó.

YPFB volverá a priorizar exploración y explotación

Entre las acciones anunciadas se encuentra una reorientación del trabajo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El Gobierno busca que la estatal petrolera retome como eje central las actividades para las que fue creada: la exploración y explotación de hidrocarburos, y la refinación de combustibles.

El informe que será presentado en los próximos días deberá precisar la situación de las reservas de gas y servirá como base para definir nuevas políticas destinadas a fortalecer la producción hidrocarburífera nacional.