Ley de Inversiones en Bolivia: industriales aseguran que abrirá el camino a reformas económicas y mayor seguridad jurídica

La Ley de Inversiones es considerada por el sector industrial como una norma que permitirá abrir el camino a nuevas reformas económicas en Bolivia. Eduardo Iriarte, presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), explicó que la propuesta busca establecer reglas generales para atraer capitales nacionales y extranjeros y brindar seguridad jurídica.

“Es una ley general que da pautas, da seguridad jurídica, pero que va a permitir hacer otra serie de reformas y normativas”, afirmó Iriarte al explicar la importancia del proyecto, que se espera sea tratado desde este lunes en la Asamblea Legislativa.

El representante empresarial señaló que la normativa permitirá avanzar posteriormente en cambios específicos para sectores como hidrocarburos, minería, trabajo y energía, cuyas disposiciones considera necesarias para promover inversiones y ampliar la actividad económica.

Por ello, calificó la propuesta como “la llave que abre muchos candados” y pidió que los legisladores generen un espacio de debate para que los sectores involucrados puedan explicar sus alcances.

Seguridad jurídica e incentivos para invertir

Entre los principales ejes del proyecto, Iriarte mencionó la seguridad jurídica para las inversiones. Explicó que se plantea establecer condiciones y procedimientos para una eventual nacionalización, que incluirían una justificación, aprobación y un plazo de hasta 120 días para el pago correspondiente.

Como ejemplo de los problemas que, según el sector, afectan la confianza de los inversionistas, mencionó el caso de Soboce, por la nacionalización de acciones de origen francés que, afirmó, todavía no habrían sido pagadas.

Otro componente contempla incentivos tributarios, entre ellos reducciones al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para inversiones de importancia.

El proyecto también plantea crear una entidad encargada de promover y canalizar inversiones, integrada por siete directores, dos de ellos representantes del sector privado. Según Iriarte, esta instancia podría funcionar mediante una ventanilla única para agilizar trámites y facilitar la llegada de capitales.

Más de 40 delegaciones empresariales visitaron Bolivia

Iriarte aseguró que el sector recibió a más de 40 delegaciones empresariales de distintos países interesadas en conocer las oportunidades de inversión en Bolivia. Entre ellas mencionó a representantes de Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Suiza, India, China y Japón.

La última delegación, según indicó, llegó desde Suiza hace cinco días con interés en reactivar inversiones en el país.

Ante esto, sostuvo que la llegada de capitales podría generar empleos directos e indirectos y dinamizar actividades relacionadas con el transporte, la alimentación, la vivienda y la educación.

La formalización como otro objetivo

Iriarte también señaló que la propuesta busca facilitar que personas y negocios que actualmente operan en la informalidad puedan incorporarse a la economía formal, declarar sus inversiones y acceder a créditos bancarios y beneficios tributarios.

El dirigente estimó que la informalidad alcanza al 85% de la actividad económica y consideró que ofrecer condiciones para la formalización permitiría ampliar las posibilidades de crecimiento de estos sectores.

El sector industrial espera que el proyecto sea debatido en la Asamblea Legislativa y que establezca el marco general para avanzar posteriormente en las reformas económicas que requiere el país.