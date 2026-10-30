El dólar oficial registra una leve baja este viernes en Bolivia

El dólar oficial se cotiza en Bs 12,11 este viernes 30 de octubre, registrando una leve disminución respecto a la jornada anterior, cuando alcanzó los Bs 12,12, según los datos proporcionados del Banco Central de Bolivia (BCB).

La moneda estadounidense registra una reducción de un centavo en comparación con el jueves 29 de octubre, luego de las últimas subidas que llevaron la cotización oficial por encima de los Bs 12.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 26 de octubre: Bs 11,88.

Martes 27 de octubre: Bs 12,02.

Miércoles 28 de octubre: Bs 12,02.

Jueves 29 de octubre: Bs 12,12.

Viernes 30 de octubre: Bs 12,11.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.