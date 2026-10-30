Posible hackeo a Binance: ¿Cómo afecta a usuarios bolivianos?

El incidente de seguridad reportado este jueves por Binance, que derivó en la suspensión temporal de depósitos y retiros, también genera atención en Bolivia, donde el uso de la plataforma creció con fuerza desde que el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó en 2024 el uso de instrumentos electrónicos de pago para operaciones con activos virtuales.

Binance informó que investiga un posible problema de seguridad y aseguró que, hasta el momento, no ha confirmado afectación a los fondos de sus usuarios. Mientras avanzan las verificaciones, depósitos y retiros fueron suspendidos temporalmente. Más de $us 2.500 millones vinculados al incidente fueron congelados por diferentes empresas del ecosistema cripto.

¿Cuánto puede afectar a Bolivia?

No existe, hasta ahora, una cifra oficial que permita establecer cuánto dinero de usuarios bolivianos se encuentra actualmente depositado en Binance, por lo que no es posible calcular una eventual pérdida para Bolivia.

Sin embargo, datos históricos del BCB muestran la importancia que adquirió la plataforma en el país.

En noviembre de 2024, el ente emisor informó que más de 252.000 personas poseían activos virtuales en Bolivia y realizaban operaciones en distintas plataformas. En ese momento, tomando información de Binance, reportó que el volumen comercializado pasó de $us 13,7 millones en julio a $us 23,7 millones en octubre, acumulando más de $us 75 millones en cuatro meses.

La cifra no representa dinero almacenado en Binance ni posibles pérdidas: corresponde al valor total de las operaciones de compra y venta realizadas durante ese periodo.

Uso de Binance continuó creciendo

El movimiento aumentó posteriormente. En junio de 2025, el BCB informó que el volumen de operaciones con activos virtuales pasó de $us 46,5 millones en el primer semestre de 2024 a $us 294 millones en similar periodo de 2025.

El acumulado desde la habilitación de estas operaciones alcanzó entonces los $us 430 millones, de acuerdo con datos difundidos por el BCB sobre la plataforma Binance.

Esto muestra que Binance se convirtió en una referencia importante para las operaciones con activos virtuales en Bolivia, aunque nuevamente esos $us 430 millones representan transacciones acumuladas y no el patrimonio que los bolivianos mantienen dentro de la plataforma.

Usuarios pueden verse afectados por retiros suspendidos

El efecto inmediato para un usuario boliviano que mantenga fondos en Binance está relacionado principalmente con la imposibilidad temporal de retirar o depositar activos en las redes suspendidas, mientras la empresa completa sus verificaciones de seguridad.

Binance afirmó que los fondos de sus usuarios se encuentran seguros y recomendó mantenerse alerta frente a mensajes, enlaces o solicitudes falsas que puedan aprovechar la incertidumbre generada por el incidente.

Caída de criptomonedas también puede impactar

El episodio también provocó movimientos en el mercado internacional. Bitcoin cayó alrededor de 3,2% durante la jornada y descendió por debajo de los $us 79.000, mientras otros activos digitales también registraron pérdidas.

Esto significa que los usuarios bolivianos que mantienen criptomonedas expuestas a variaciones de precio pueden registrar una reducción temporal en el valor de sus portafolios, independientemente de que sus fondos hayan sido o no afectados directamente por el incidente.

Resguardo de Binance

Binance sostiene que los activos de sus usuarios están respaldados en una proporción 1:1 mediante su sistema de Prueba de Reservas (Proof of Reserves), es decir, que por cada activo depositado por un cliente mantiene un activo equivalente bajo custodia. Además, cuenta con el fondo de emergencia SAFU (Secure Asset Fund for Users), creado específicamente para responder ante situaciones extremas como hackeos o brechas de seguridad y que, según Binance, ronda los $us 1.000 millones. A esto se suma que un reporte de CoinMarketCap situó las reservas públicas de Binance en aproximadamente $us 165.120 millones al 1 de octubre de 2026, la mayor cantidad entre los exchanges analizados. Estos mecanismos le otorgan una importante capacidad financiera para afrontar contingencias.