El dólar oficial sigue al alza y marca una nueva cotización para este jueves

El dólar oficial se cotiza en Bs 12,12 este jueves 29 de octubre, registrando un nuevo incremento respecto a la jornada anterior, cuando se mantuvo en Bs 12,02, según los datos proporcionados del Banco Central de Bolivia (BCB).

La cotización de la moneda estadounidense sube Bs 0,10 en comparación con el miércoles 28 de octubre, luego de haberse mantenido estable durante esa jornada tras superar la barrera de los Bs 12.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 26 de octubre: Bs 11,88.

Martes 27 de octubre: Bs 12,02.

Miércoles 28 de octubre: Bs 12,02.

Jueves 29 de octubre: Bs 12,12.

Con esta nueva variación, el dólar oficial acumula un incremento de Bs 0,24 respecto al lunes 26 de octubre.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.