Cainco advierte que importar gas no resolverá la crisis energética y pide una nueva ley de hidrocarburos

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó que la autorización del Gobierno para importar gas natural destinado al consumo propio y a la generación de electricidad es una medida favorable, pero advirtió que no resolverá por sí sola la crisis energética que atraviesa el país.

Antelo sostuvo que permitir la importación y la participación del sector privado ayudará a evitar problemas logísticos y posibles interrupciones en el suministro, como ocurrió anteriormente con el diésel y la gasolina.

“Yo creo que es importante que hayan libertades para poder importar, para evitar tener problemas logísticos en todo sentido, ¿no? La libertad de poder hacer el comercio y que participe el sector privado”, manifestó el titular de Cainco.

Sin embargo, señaló que la medida debe acompañarse de cambios estructurales para recuperar la producción nacional de hidrocarburos. En ese sentido, remarcó la necesidad de reactivar la exploración de pozos petroleros para que Bolivia vuelva a ser un país exportador de gas.

“Efectivamente, no se va a resolver solo con la importación del gas, pero eso pasa por algo mucho más estructural, que es volver a que los pozos petroleros empiecen a explorarse y volvamos a ser un país exportador de gas”, afirmó.

El representante empresarial también expresó su preocupación por la dependencia del gas en la vida cotidiana de la población y señaló que, según su estimación, el 70% del país utiliza energía basada en este recurso desde las primeras actividades del día.

Ante este escenario, Antelo planteó la necesidad de aprobar una ley de inversiones que permita generar condiciones para impulsar cambios en el sector y avanzar posteriormente en una nueva ley de hidrocarburos.