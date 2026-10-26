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Economía

¡Atención Jubilados! La Gestora publica qué día podrá cobrar su aguinaldo

Conozca el cronograma proyectado para el cierre de la gestión y los canales oficiales de consulta.

Ximena Rodriguez

26/10/2026 18:08

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Foto: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha ratificado que el pago de las pensiones del mes de octubre estará disponible a nivel nacional desde el próximo 3 de noviembre.

Esta disposición asegura que los beneficiarios puedan acceder a sus recursos económicos de manera oportuna a través de las cuarenta entidades financieras habilitadas en todo el territorio boliviano.

El marco normativo que rige este proceso se sustenta en el Decreto Supremo N° 0822, promulgado el 16 de marzo de 2011.

Dicha normativa establece de forma explícita que el pago de las pensiones o haberes mensuales debe efectuarse indefectiblemente entre el primer día y, como máximo, el séptimo día del mes siguiente.

Planificación para el cierre de gestión

  • Pago de noviembre y aguinaldo: La cancelación conjunta de estos beneficios se ejecutará el 1 de diciembre.
  • Pago del mes de diciembre: Los recursos económicos correspondientes al último mes del año estarán disponibles a partir del 2 de enero de 2027.
  • Canales de atención: La institución habilitó la línea gratuita 800101610 y el sitio web oficial www.gestora.bo para consultas ciudadanas.

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