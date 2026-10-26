¡Atención Jubilados! La Gestora publica qué día podrá cobrar su aguinaldo

Conozca el cronograma proyectado para el cierre de la gestión y los canales oficiales de consulta.
26/10/2026 18:08
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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha ratificado que el pago de las pensiones del mes de octubre estará disponible a nivel nacional desde el próximo 3 de noviembre.
Esta disposición asegura que los beneficiarios puedan acceder a sus recursos económicos de manera oportuna a través de las cuarenta entidades financieras habilitadas en todo el territorio boliviano.
El marco normativo que rige este proceso se sustenta en el Decreto Supremo N° 0822, promulgado el 16 de marzo de 2011.
Dicha normativa establece de forma explícita que el pago de las pensiones o haberes mensuales debe efectuarse indefectiblemente entre el primer día y, como máximo, el séptimo día del mes siguiente.
Planificación para el cierre de gestión
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