¡Atención Jubilados! La Gestora publica qué día podrá cobrar su aguinaldo

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha ratificado que el pago de las pensiones del mes de octubre estará disponible a nivel nacional desde el próximo 3 de noviembre.

Esta disposición asegura que los beneficiarios puedan acceder a sus recursos económicos de manera oportuna a través de las cuarenta entidades financieras habilitadas en todo el territorio boliviano.

El marco normativo que rige este proceso se sustenta en el Decreto Supremo N° 0822, promulgado el 16 de marzo de 2011.

Dicha normativa establece de forma explícita que el pago de las pensiones o haberes mensuales debe efectuarse indefectiblemente entre el primer día y, como máximo, el séptimo día del mes siguiente.

Planificación para el cierre de gestión

Pago de noviembre y aguinaldo: La cancelación conjunta de estos beneficios se ejecutará el 1 de diciembre.

La cancelación conjunta de estos beneficios se ejecutará el 1 de diciembre. Pago del mes de diciembre: Los recursos económicos correspondientes al último mes del año estarán disponibles a partir del 2 de enero de 2027.

Los recursos económicos correspondientes al último mes del año estarán disponibles a partir del 2 de enero de 2027. Canales de atención: La institución habilitó la línea gratuita 800101610 y el sitio web oficial www.gestora.bo para consultas ciudadanas.

La institución habilitó la línea gratuita 800101610 y el sitio web oficial www.gestora.bo para consultas ciudadanas.