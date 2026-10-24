¿Irás de compras? Conoce los nuevos precios de la canasta familiar en Cochabamba

Los precios de varios productos de la canasta familiar registraron incrementos en mercados de Cochabamba y Santa Cruz. Entre las principales variaciones están las alzas del tomate, la zanahoria, la cebolla y la papa en Cochabamba, además de los aumentos en los precios de la carne de res en Santa Cruz.

Cochabamba: suben las verduras y la papa

En los mercados de Cochabamba, la cuartilla de tomate pasó de Bs 24 a Bs 30, mientras que la de zanahoria subió de un rango de Bs 10 a Bs 12 hasta Bs 16,20.

La cebolla también registró un incremento. La cuartilla, que anteriormente costaba entre Bs 16 y Bs 20, ahora se encuentra entre Bs 24 y Bs 26, según los precios reportados.

En el caso de la papa, la arroba pasó de Bs 60 y Bs 70, dependiendo de la variedad, a precios de entre Bs 100 y Bs 110.

El pollo también tuvo una variación al alza en Cochabamba: pasó de Bs 16,50 a Bs 17.

Santa Cruz: la carne de res llega a Bs 75 el kilo

En Santa Cruz, la carne de segunda pasó de Bs 58 a Bs 65 el kilo, mientras que la carne de primera subió de Bs 68 a Bs 75.

Los precios del pollo mostraron diferencias según el tipo de producto. El pollo mairaneño bajó de Bs 15 a Bs 14,50, una reducción de 50 centavos. En cambio, el pollo de frigorífico o industrial subió de Bs 15 a Bs 15,50.

Gobierno insiste en mantener el pan a Bs 0,80

En medio de las variaciones de precios, el Gobierno reiteró que el pan de batalla debe venderse a Bs 0,80 por unidad mientras continúe la negociación con el sector panificador.

La autoridad señaló que, aunque en algunos puntos de La Paz y El Alto el producto se comercializa a Bs 1, ese incremento no está autorizado durante el proceso de diálogo.

El precio del pan continúa siendo uno de los puntos de discusión entre el Gobierno y los panificadores, mientras las familias enfrentan variaciones en el costo de otros alimentos básicos.