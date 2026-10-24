Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Economía

¿Irás de compras? Conoce los nuevos precios de la canasta familiar en Cochabamba

En Santa Cruz, la carne de primera llegó a Bs 75 el kilo y la de segunda a Bs 65. El pollo registró variaciones distintas según el tipo de producto, mientras el Gobierno insiste en mantener el pan a Bs 0,80 durante las negociaciones con los panificadores.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/10/2026 15:45

Agregar Reduno en
Referencial. Foto: Pexels.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Los precios de varios productos de la canasta familiar registraron incrementos en mercados de Cochabamba y Santa Cruz. Entre las principales variaciones están las alzas del tomate, la zanahoria, la cebolla y la papa en Cochabamba, además de los aumentos en los precios de la carne de res en Santa Cruz.

Cochabamba: suben las verduras y la papa

En los mercados de Cochabamba, la cuartilla de tomate pasó de Bs 24 a Bs 30, mientras que la de zanahoria subió de un rango de Bs 10 a Bs 12 hasta Bs 16,20.

La cebolla también registró un incremento. La cuartilla, que anteriormente costaba entre Bs 16 y Bs 20, ahora se encuentra entre Bs 24 y Bs 26, según los precios reportados.

En el caso de la papa, la arroba pasó de Bs 60 y Bs 70, dependiendo de la variedad, a precios de entre Bs 100 y Bs 110.

El pollo también tuvo una variación al alza en Cochabamba: pasó de Bs 16,50 a Bs 17.

Santa Cruz: la carne de res llega a Bs 75 el kilo

En Santa Cruz, la carne de segunda pasó de Bs 58 a Bs 65 el kilo, mientras que la carne de primera subió de Bs 68 a Bs 75.

Los precios del pollo mostraron diferencias según el tipo de producto. El pollo mairaneño bajó de Bs 15 a Bs 14,50, una reducción de 50 centavos. En cambio, el pollo de frigorífico o industrial subió de Bs 15 a Bs 15,50.

Gobierno insiste en mantener el pan a Bs 0,80

En medio de las variaciones de precios, el Gobierno reiteró que el pan de batalla debe venderse a Bs 0,80 por unidad mientras continúe la negociación con el sector panificador.

La autoridad señaló que, aunque en algunos puntos de La Paz y El Alto el producto se comercializa a Bs 1, ese incremento no está autorizado durante el proceso de diálogo.

El precio del pan continúa siendo uno de los puntos de discusión entre el Gobierno y los panificadores, mientras las familias enfrentan variaciones en el costo de otros alimentos básicos.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados