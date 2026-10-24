¿Irás de compras? Conoce los nuevos precios de la canasta familiar en Cochabamba

En Santa Cruz, la carne de primera llegó a Bs 75 el kilo y la de segunda a Bs 65. El pollo registró variaciones distintas según el tipo de producto, mientras el Gobierno insiste en mantener el pan a Bs 0,80 durante las negociaciones con los panificadores.
24/10/2026 15:45
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Los precios de varios productos de la canasta familiar registraron incrementos en mercados de Cochabamba y Santa Cruz. Entre las principales variaciones están las alzas del tomate, la zanahoria, la cebolla y la papa en Cochabamba, además de los aumentos en los precios de la carne de res en Santa Cruz.
Cochabamba: suben las verduras y la papa
En los mercados de Cochabamba, la cuartilla de tomate pasó de Bs 24 a Bs 30, mientras que la de zanahoria subió de un rango de Bs 10 a Bs 12 hasta Bs 16,20.
La cebolla también registró un incremento. La cuartilla, que anteriormente costaba entre Bs 16 y Bs 20, ahora se encuentra entre Bs 24 y Bs 26, según los precios reportados.
En el caso de la papa, la arroba pasó de Bs 60 y Bs 70, dependiendo de la variedad, a precios de entre Bs 100 y Bs 110.
El pollo también tuvo una variación al alza en Cochabamba: pasó de Bs 16,50 a Bs 17.
Santa Cruz: la carne de res llega a Bs 75 el kilo
En Santa Cruz, la carne de segunda pasó de Bs 58 a Bs 65 el kilo, mientras que la carne de primera subió de Bs 68 a Bs 75.
Los precios del pollo mostraron diferencias según el tipo de producto. El pollo mairaneño bajó de Bs 15 a Bs 14,50, una reducción de 50 centavos. En cambio, el pollo de frigorífico o industrial subió de Bs 15 a Bs 15,50.
Gobierno insiste en mantener el pan a Bs 0,80
En medio de las variaciones de precios, el Gobierno reiteró que el pan de batalla debe venderse a Bs 0,80 por unidad mientras continúe la negociación con el sector panificador.
La autoridad señaló que, aunque en algunos puntos de La Paz y El Alto el producto se comercializa a Bs 1, ese incremento no está autorizado durante el proceso de diálogo.
El precio del pan continúa siendo uno de los puntos de discusión entre el Gobierno y los panificadores, mientras las familias enfrentan variaciones en el costo de otros alimentos básicos.
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