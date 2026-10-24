¡Atención! La Gestora publica el cronograma de pago de pensiones: Conoce las fechas

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo anunció que el pago de pensiones correspondiente a octubre estará disponible desde el 3 de noviembre en las más de 40 entidades financieras habilitadas a nivel nacional.

A su vez, publicó el cronograma de pagos para los últimos meses de la gestión 2026. Las rentas de noviembre, incluido el aguinaldo, estarán disponibles desde el 1 de diciembre, mientras que el pago correspondiente a diciembre se realizará a partir del 2 de enero de 2027.

El calendario se enmarca en el Decreto Supremo 0822, de 16 de marzo de 2011, que establece que el pago de pensiones o mensualidades debe efectuarse entre el primer día y, como máximo, el séptimo día del mes siguiente.

Para mayor información, los beneficiarios pueden comunicarse con la línea gratuita 800 10 1610 o ingresar al sitio web oficial https://www.gestora.bo/.