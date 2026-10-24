¿A cuánto se cotiza el dólar oficial y paralelo en Bolivia este sábado?

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este sábado 24 de octubre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,88 por dólar estadounidense, una variación de Bs 0,04 respecto a la jornada anterior.

El viernes 23 de octubre, la cotización oficial se situó en Bs 11,84 por dólar.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial de la moneda estadounidense puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este miércoles?

En el mercado paralelo también se registraron variaciones durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este sábado en Bs 12,00 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 12,02 para la compra y Bs 12,00 para la venta. Al comparar ambas jornadas, la diferencia es de Bs 0,02 en la compra y Bs 0,03 en la venta.

Sin embargo, estos datos corresponden a horarios distintos y no necesariamente representan una medición continua del mercado, por lo que deben interpretarse como referencias reportadas durante la jornada.