¿Irás al mercado? Conoce los precios actualizados de la canasta familiar en Santa Cruz

En los mercados de Santa Cruz, el precio del kilo de pollo se mantiene con leves variaciones, el queso registra un incremento y el huevo presenta una reducción de hasta Bs 2 por maple, según el reporte de comerciantes consultados sobre el costo de estos productos.

Actualmente, el pollo mairaneño se comercializa a Bs 15,50 el kilo, mientras que el pollo industrial se vende a Bs 16,50. De acuerdo con una comerciante, durante la semana los precios se mantuvieron relativamente estables, aunque el mairaneño llegó a costar Bs 14,50 a principios de la semana anterior y el industrial de la marca Sofía se encontraba en Bs 16.

“En el transcurso de la semana se ha mantenido, ha variado un poco”, explicó la vendedora, quien atribuyó los cambios del pollo mairaneño a las cantidades disponibles de producción.

El queso sube a Bs 32 el kilo

En los mercados cruceños, el queso Charagua y San Javier se comercializa a Bs 32 el kilo. Según el testimonio recogido, anteriormente se vendía a Bs 30 y, meses atrás, llegó a costar Bs 44.

“Está subiendo”, señaló una comerciante al ser consultada sobre el comportamiento del precio. Sin embargo, indicó que los proveedores no les explicaron las razones del incremento.

El maple de huevo baja hasta Bs 2

A diferencia del queso, el huevo registra una reducción en su precio. En Santa Cruz, los maples se ofrecen a Bs 24, Bs 26, Bs 28, Bs 30 y Bs 32, de acuerdo con el tamaño.

Una comerciante indicó que el precio bajó aproximadamente Bs 2 por maple en comparación con semanas anteriores.

“Sí, sí está baja”, respondió al ser consultada sobre la variación. También consideró que el huevo no se encuentra actualmente entre los productos más caros.

Los precios corresponden a los reportes de comerciantes consultados en Santa Cruz y pueden variar según el tamaño del producto, la disponibilidad y las condiciones de venta de cada puesto.