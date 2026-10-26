Acceder a una vivienda propia se ha convertido en un desafío para las nuevas generaciones debido al aumento de los precios de los inmuebles y al limitado poder adquisitivo de los salarios. El economista Salvador Ortega explicó cuánto dinero se necesita para la cuota inicial, cuánto se pagaría mensualmente por un crédito y qué ingresos debería tener una persona o una familia para comprar un departamento.

“Las actuales generaciones no pueden acceder a una vivienda propia o departamento propio porque el tema es complejo, tanto a nivel nacional e internacional”, señaló Ortega.

El economista explicó que el precio de las viviendas ha aumentado a un ritmo acelerado, mientras que los salarios y el poder adquisitivo se han mantenido relativamente constantes. Esta situación, afirmó, ha alejado la posibilidad de que los jóvenes alcancen la independencia económica y tengan un inmueble propio.

¿Cuánto cuesta un departamento en Cochabamba?

Según Ortega, un departamento pequeño de un dormitorio, con baño y cocina, puede costar alrededor de 59.000 dólares en Cochabamba, aunque el precio puede variar según las características del inmueble.

Para quienes no cuentan con el dinero suficiente para comprar una vivienda al contado, el crédito hipotecario puede ser una alternativa. Entre las opciones disponibles, el economista mencionó el crédito de vivienda social, cuyas tasas de interés se encuentran entre el 5,5% y el 6,5%.

Sin embargo, explicó que las condiciones de financiamiento han cambiado. Mientras que anteriormente los créditos podían otorgarse a plazos de entre 25 y 30 años, actualmente algunas entidades financieras manejan periodos de entre 10 y 15 años.

Además, para acceder al préstamo se necesita contar con una cuota inicial equivalente al 20% del valor del inmueble. El 80% restante puede ser financiado por la entidad bancaria.

¿Cuánto dinero se necesita para la cuota inicial y la mensualidad?

Ortega detalló algunos montos referenciales para acceder a una vivienda mediante un crédito. Las cifras contemplan el precio estimado del inmueble, el aporte inicial y la cuota mensual que debería pagar el comprador.

Tipo de vivienda Precio del inmueble Cuota inicial Cuota mensual Monoambiente $us 40.000 Bs 93.500 Bs 3.060 Departamento de dos dormitorios $us 60.000 Bs 140.300 Bs 4.590 Departamento de tres dormitorios $us 90.000 Bs 210.400 Bs 7.100

Los montos son referenciales y pueden variar según las condiciones de cada entidad financiera.

El economista aclaró que estos valores corresponden a créditos de vivienda y no a pagos únicos. También advirtió que los costos pueden cambiar de acuerdo con los seguros y otros cargos que exija cada banco, como el seguro de desgravamen y el seguro de vida.

¿Cuánto debe ganar una persona para acceder a un crédito?

Uno de los principales requisitos que deben considerar los interesados es su capacidad de pago. Ortega explicó que las entidades financieras suelen establecer que la deuda no supere el 30% de los ingresos disponibles del solicitante, aunque en algunos casos el límite puede llegar al 40%.

A partir de los ejemplos mencionados, el economista indicó los siguientes ingresos mensuales aproximados para acceder a un crédito de vivienda:

Monoambiente: se requiere un ingreso de al menos Bs 10.200 al mes.

Departamento de dos dormitorios: se necesita ganar alrededor de Bs 15.300 mensuales.

Departamento de tres dormitorios: el ingreso debería alcanzar aproximadamente Bs 23.700 al mes.

De acuerdo con Ortega, por cada 10.000 dólares de valor del departamento, el hogar necesitaría generar alrededor de Bs 2.550 mensuales.

Estas cifras muestran que, para muchas personas con ingresos individuales limitados, cumplir con las condiciones de financiamiento puede resultar difícil, especialmente si también deben cubrir gastos cotidianos y ahorrar para la cuota inicial.

Comprar una vivienda, un proyecto familiar

Ante estas dificultades, Ortega señaló que la compra de una vivienda suele convertirse en un proyecto familiar, porque reunir los ingresos necesarios puede ser más viable entre varios integrantes del hogar que con un solo salario.

El objetivo es alcanzar la capacidad económica exigida por el banco y, al mismo tiempo, reunir el monto correspondiente a la cuota inicial. No obstante, cada entidad financiera puede aplicar condiciones y costos diferentes, por lo que los interesados deben revisar las alternativas antes de comprometerse con un préstamo.

Recomendaciones antes de solicitar un crédito

El economista planteó algunas medidas para quienes buscan comprar una vivienda propia:

Ahorrar primero para la cuota inicial, que generalmente representa el 20% del precio del inmueble.

Endeudarse en la misma moneda en la que se reciben los ingresos. Si se gana en bolivianos, recomienda contratar el crédito en bolivianos.

Comparar al menos tres bancos para revisar las tasas, los plazos, las cuotas y los seguros.

Reservar dinero para gastos adicionales, como impuestos y trámites relacionados con la compra.

Ortega remarcó que la dificultad para acceder a una vivienda no depende únicamente de encontrar un inmueble a un precio conveniente, sino también de reunir el ahorro inicial y demostrar ingresos suficientes para cumplir con las cuotas mensuales durante el plazo del crédito.