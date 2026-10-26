Bono Juancito Pinto 2026: estas son las entidades financieras donde puede cobrar los Bs 300

El pago del Bono Juancito Pinto 2026 ya está en marcha. Desde este lunes, los padres, madres y tutores de estudiantes beneficiarios pueden acudir a las entidades financieras habilitadas para cobrar los Bs 300 por estudiante.

El incentivo está destinado a estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio, además de alumnos con discapacidad inscritos en la modalidad directa de centros de educación especial fiscales y de convenio.

Estas son las entidades financieras habilitadas

Las familias pueden consultar la lista de bancos y otras instituciones financieras autorizadas para realizar el cobro del bono.

¿Cuándo puedes cobrar el bono?

En las áreas urbanas, el pago presencial se organiza según el último dígito de la cédula de identidad del padre, madre o tutor registrado como titular del beneficio.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: cédulas terminadas en 1 y 2.

Del 2 al 8 de noviembre: cédulas terminadas en 3 y 4.

Del 9 al 15 de noviembre: cédulas terminadas en 5 y 6.

Del 16 al 22 de noviembre: cédulas terminadas en 7 y 8.

Del 23 al 28 de noviembre: cédulas terminadas en 9 y 0.

A partir del 29 de noviembre, el cobro será irrestricto a nivel nacional. En las zonas rurales no se aplicarán restricciones por la terminación de la cédula de identidad.

¿Qué documentos necesitas?

Para el cobro presencial, el padre, la madre o el tutor legal registrado debe presentar su cédula de identidad original en una entidad financiera autorizada.

El bono también puede cobrarse mediante la billetera móvil Yasta o a través del abono en cuenta, según la modalidad habilitada para cada beneficiario.

El incentivo aumentó de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. Así, una familia con dos hijos beneficiarios recibirá Bs 600, mientras que otra con tres estudiantes habilitados podrá cobrar Bs 900.

Antes de acudir a una entidad financiera, se recomienda revisar el cronograma y verificar que los datos del titular estén correctamente registrados.