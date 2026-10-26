¡De los 7° a los 35°! ¿Qué día hará más frío en Santa Cruz y cuándo volverá el calor?

Santa Cruz se prepara para una semana marcada por cambios en las condiciones del tiempo, con vientos del sur, lluvias en varias regiones y un aumento de las temperaturas hacia el fin de semana. De acuerdo con el Reporte Meteorológico N.º 276, correspondiente al periodo del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, el ambiente se mantendrá más fresco hasta el viernes, antes de dar paso a jornadas más calurosas.

El pronóstico fue presentado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, quien explicó que los vientos del sur predominarán durante gran parte de la semana y provocarán un descenso leve de las temperaturas, principalmente de las mínimas.

Uno de los momentos más importantes del pronóstico llegará entre el martes y el miércoles. Durante la mañana del martes 27, los vientos podrían cambiar temporalmente de dirección hacia el norte, pero volverán a soplar desde el sur durante la madrugada del miércoles 28. Este comportamiento favorecerá las precipitaciones previstas para buena parte del departamento.

Las lluvias continuarán de manera variable durante los siguientes días, con chubascos previstos en distintas zonas. Sin embargo, el cambio más notorio llegará el sábado 31, cuando se consoliden los vientos del norte y aumenten las temperaturas, dando paso a un fin de semana más caluroso.

El jueves será la madrugada más fría

Las temperaturas mínimas más bajas de la semana se esperan para la madrugada del jueves 29 de octubre. En la región de los Valles cruceños, el termómetro podría descender hasta los 7°C, mientras que en la provincia Cordillera se prevén 13 grados.

En Andrés Ibáñez, donde se encuentra la capital cruceña, además del Norte Integrado y la Chiquitania, la mínima prevista será de 17 grados.

Estas condiciones dejarán mañanas frescas y tardes de templadas a cálidas, aunque el comportamiento del tiempo variará según la región. Por ello, se recomienda tomar previsiones ante los cambios de temperatura y las lluvias anunciadas.

Así estará el tiempo en las provincias

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan mínimas de 17 grados y máximas de 32 y 33 grados, respectivamente. Las lluvias están previstas principalmente para el miércoles, con chubascos el jueves y el sábado. Los vientos del sur dominarán hasta el viernes, mientras que el domingo se esperan ráfagas del norte de hasta 60 kilómetros por hora.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 29 grados. Se prevén lluvias el miércoles y chubascos entre el jueves y el sábado, con vientos que cambiarán del sur al norte hacia el fin de semana.

La provincia Cordillera tendrá temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de hasta 34. El reporte contempla chubascos el miércoles y el viernes, además de un cambio en la dirección de los vientos durante los últimos días de la semana.

Por su parte, la Chiquitania registrará temperaturas de entre 17 y 35 grados. Se esperan lluvias el miércoles y chubascos durante los días siguientes, hasta el domingo. En esta región también se prevén vientos del norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La atención mundial también está puesta en El Niño

Mientras Santa Cruz se prepara para esta semana de variaciones meteorológicas, el reporte incorpora una advertencia sobre la evolución del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en el comportamiento del clima mundial.

El documento menciona una posible anomalía térmica de hasta 3,8 grados en el Pacífico tropical entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Una variación de esa magnitud sería extraordinaria y requeriría una verificación cuidadosa con los informes oficiales de la Organización Meteorológica Mundial y los organismos responsables del seguimiento de este fenómeno.

El calentamiento del océano Pacífico puede influir en las temperaturas y las lluvias en distintas partes del planeta, aunque sus efectos no son iguales en todas las regiones y deben analizarse con información científica actualizada.