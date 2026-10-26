Gobernación implementa sorteo digital para asignar prácticas médicas en provincias

La Gobernación de Santa Cruz implementó un sistema de sorteo público y digital para asignar las plazas de prácticas médicas en provincias, un proceso que, según el gobernador Juan Pablo Velasco, durante años estuvo rodeado de denuncias de presuntos cobros irregulares y falta de transparencia.

A través de una publicación en redes sociales, la autoridad informó que el primer sorteo bajo esta modalidad se realizó hace una semana y aseguró que las asignaciones se desarrollan mediante un procedimiento público, transmitido en vivo y con respaldo legal.

“Ahora las asignaciones se realizan mediante un sorteo digital, público, transmitido en vivo y con respaldo legal. Y así seguirá siendo”, afirmó Velasco.

El gobernador sostuvo que la implementación del sistema busca eliminar la discrecionalidad y garantizar que todos los postulantes tengan las mismas oportunidades.

“Había estudiantes, especialmente extranjeros, que llegaban a pagar hasta 5.000 dólares para elegir dónde realizar sus prácticas”, manifestó la autoridad, quien cuestionó que la asignación de estos espacios de formación pudiera convertirse en un negocio.

Excepciones contempladas por norma

Velasco aclaró que el sistema contempla excepciones previstas en la normativa para casos debidamente justificados. Entre ellos mencionó a mujeres embarazadas, padres o madres con hijos menores de edad y personas responsables de familiares con inmovilidad, siempre que corresponda legalmente.

La autoridad también reconoció que la implementación del nuevo mecanismo implicó enfrentar críticas y presiones. Sin embargo, aseguró que la Gobernación mantendrá el procedimiento como parte de su política de digitalización y transparencia.

El objetivo, según Velasco, es avanzar hacia una administración departamental digital, con reglas iguales para todos y procedimientos que reduzcan la intervención discrecional de funcionarios en la asignación de plazas.