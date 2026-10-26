Concejo de Santa Cruz de la Sierra inicia la socialización de la Carta Orgánica

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició este lunes la socialización de la Carta Orgánica, un proceso que busca recoger propuestas e inquietudes de diferentes sectores de la sociedad para definir las reglas de organización y desarrollo de la ciudad. La iniciativa contempla recorrer los 15 distritos municipales para promover la participación de los vecinos en la construcción de este documento.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, afirmó que el objetivo es involucrar a la ciudadanía en las decisiones sobre el futuro de Santa Cruz de la Sierra y evitar que la elaboración de la norma quede únicamente en manos de las autoridades.

“¡Nuestra ciudad, nuestras reglas!”, expresó Nayar al presentar la iniciativa, con la que convocó a vecinos, universidades y distintos sectores a conocer la propuesta, debatirla y aportar sus ideas.

¿Qué propone la Carta Orgánica Municipal?

Durante la presentación se destacaron varios ejes que se busca incorporar en la propuesta, relacionados con la planificación urbana, la protección ambiental, la movilidad y la transparencia en la gestión municipal.

Entre las iniciativas mencionadas por Nayar figura la creación del Instituto Cruceño de Estadísticas y Planificación (ICEP), con el propósito de que las decisiones municipales se apoyen en información confiable para proyectar el crecimiento de los barrios, priorizar obras y anticipar las necesidades de la población.

Otro de los puntos destacados es la protección del Cordón Ecológico y del río Piraí, considerados importantes para la seguridad de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.

“¡Nuestro patrimonio natural es intocable!”, expresó la presidenta del Concejo, al señalar la necesidad de prevenir daños y proteger estos espacios para las futuras generaciones.

Concejo de Santa Cruz de la Sierra inicia la socialización de su Carta Orgánica

Transporte y transparencia, entre los temas centrales

La propuesta también plantea abordar la movilidad urbana mediante la planificación y la coordinación metropolitana, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de transporte más ordenado, seguro y eficiente.

En materia de transparencia, Nayar señaló que se busca avanzar hacia un gobierno abierto que permita a los ciudadanos acceder a información sobre gastos, contrataciones y decisiones municipales, además de facilitar la participación y fiscalización de la gestión pública.

“Porque los recursos públicos se administran en nombre de la gente, y la gente merece conocer cómo se utilizan”, sostuvo.

La socialización llegará a los 15 distritos

El Concejo Municipal prevé desarrollar jornadas de socialización en los 15 distritos de Santa Cruz de la Sierra para escuchar las propuestas de los vecinos en sus propios barrios.

Nayar invitó a la población a participar en este proceso, formular preguntas y plantear sus observaciones para contribuir a la construcción de la Carta Orgánica.

La autoridad señaló que la iniciativa busca fortalecer la autonomía municipal y promover instituciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

“Queremos instituciones que funcionen, autoridades que rindan cuentas y decisiones públicas que respondan a las necesidades de nuestra gente”, afirmó.

La socialización comenzó con representantes de universidades y entidades colegiadas, y en los próximos días llegará a los vecinos de los 15 distritos para recoger aportes y promover la participación ciudadana en la consolidación del documento.