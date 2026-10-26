La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su respaldo a las movilizaciones del Magisterio Urbano de Bolivia y advirtió que podría asumir medidas de presión escalonadas a nivel nacional si el Gobierno no atiende sus demandas.

Mediante un pronunciamiento, la organización sindical rechazó la pretensión de descentralizar los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos, así como los servicios escolares hacia los gobiernos locales. También cuestionó el déficit de ítems y la falta de presupuesto, situaciones que, según señaló, afectan la labor docente y el derecho a la educación de los estudiantes.

La COB ratificó su defensa de la educación pública, fiscal, única y gratuita, conforme a la Constitución Política del Estado.

Asimismo, condenó una represión policial contra los maestros en distintos departamentos del país, denunciando el uso de gases lacrimógenos y violencia durante las movilizaciones.

Finalmente, demandó al Gobierno una atención urgente y transparente al pliego del Magisterio y advirtió que, si persisten la falta de respuesta y los hechos de represión denunciados, asumirá medidas de presión escalonadas en todo el país hasta alcanzar soluciones concretas para la clase trabajadora.