La Central Obrera Boliviana rechazó la propuesta de descentralizar institutos técnicos y tecnológicos, denunció la falta de ítems y presupuesto, y condenó la represión policial contra los maestros.
26/10/2026 10:23
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La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su respaldo a las movilizaciones del Magisterio Urbano de Bolivia y advirtió que podría asumir medidas de presión escalonadas a nivel nacional si el Gobierno no atiende sus demandas.
Mediante un pronunciamiento, la organización sindical rechazó la pretensión de descentralizar los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos, así como los servicios escolares hacia los gobiernos locales. También cuestionó el déficit de ítems y la falta de presupuesto, situaciones que, según señaló, afectan la labor docente y el derecho a la educación de los estudiantes.
La COB ratificó su defensa de la educación pública, fiscal, única y gratuita, conforme a la Constitución Política del Estado.
Asimismo, condenó una represión policial contra los maestros en distintos departamentos del país, denunciando el uso de gases lacrimógenos y violencia durante las movilizaciones.
Finalmente, demandó al Gobierno una atención urgente y transparente al pliego del Magisterio y advirtió que, si persisten la falta de respuesta y los hechos de represión denunciados, asumirá medidas de presión escalonadas en todo el país hasta alcanzar soluciones concretas para la clase trabajadora.
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