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COB respalda las movilizaciones del magisterio y advierte con medidas de presión

La Central Obrera Boliviana rechazó la propuesta de descentralizar institutos técnicos y tecnológicos, denunció la falta de ítems y presupuesto, y condenó la represión policial contra los maestros.

Red Uno de Bolivia

26/10/2026 10:23

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La COB exige al Gobierno atender las demandas de los maestros. Imagen de archivo.
Bolivia

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La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su respaldo a las movilizaciones del Magisterio Urbano de Bolivia y advirtió que podría asumir medidas de presión escalonadas a nivel nacional si el Gobierno no atiende sus demandas.

Mediante un pronunciamiento, la organización sindical rechazó la pretensión de descentralizar los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos, así como los servicios escolares hacia los gobiernos locales. También cuestionó el déficit de ítems y la falta de presupuesto, situaciones que, según señaló, afectan la labor docente y el derecho a la educación de los estudiantes.

La COB ratificó su defensa de la educación pública, fiscal, única y gratuita, conforme a la Constitución Política del Estado.

Asimismo, condenó una represión policial contra los maestros en distintos departamentos del país, denunciando el uso de gases lacrimógenos y violencia durante las movilizaciones.

Finalmente, demandó al Gobierno una atención urgente y transparente al pliego del Magisterio y advirtió que, si persisten la falta de respuesta y los hechos de represión denunciados, asumirá medidas de presión escalonadas en todo el país hasta alcanzar soluciones concretas para la clase trabajadora.


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