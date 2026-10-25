Liberan a tres maestros detenidos durante las movilizaciones en Sucre

Tres maestros del magisterio urbano, detenidos durante las últimas movilizaciones en Sucre, recuperaron su libertad por determinación de la Justicia, luego de que no se encontraran delitos en su contra.

Tras salir en libertad, los profesores Lidia Tarqui, Efraín Villapando y Gonzalo Castellón fueron recibidos entre estribillos y muestras de apoyo por otros maestros de base que se concentraron para respaldarlos.

Los profesores agradecieron a sus colegas y a todas las personas que realizaron gestiones para conseguir su liberación.

“Sus oraciones han hecho esto posible. Muchísimas gracias a mis colegas del colegio”, expresó Tarqui.

Por su parte, Gonzalo Castellón afirmó que su movilización responde a una reivindicación justa y a la defensa de la educación pública. “Nosotros estamos defendiendo la educación fiscal, única y gratuita”, sostuvo.

Efraín Villapando, en tanto, describió como difíciles los días que permanecieron detenidos y cuestionó la forma en que fueron arrestados.

“Lamentablemente, han sido días muy complicados y duros para nosotros estar allí encerrados. Hemos sido brutalmente llevados por la fuerza pública por el hecho de protestar”, comentó.

Movilizaciones y paro

Las detenciones se produjeron durante las movilizaciones del magisterio urbano, que el pasado viernes cumplió un paro nacional de 24 horas acompañado de bloqueos y protestas en rechazo a la propuesta de descentralización educativa y otras medidas gubernamentales.

Durante la intervención policial en la plaza 25 de Mayo y otras vías de Sucre, fueron detenidos tres maestros de base y dirigentes sindicales. Tras las gestiones legales y el respaldo de los sectores movilizados, los tres profesores recuperaron su libertad.