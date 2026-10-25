La circulación vehicular está completamente interrumpida este domingo en la carretera a Camiri, en Santa Cruz, tras la explosión e incendio de dos camiones cisterna cerca del peaje de la localidad de Basilio.

Los dos motorizados continúan envueltos en llamas, por lo que efectivos policiales llegaron al lugar y acordonaron el sector para evitar que otros vehículos circulen por la zona y que las personas se acerquen al área de riesgo.

Hasta el momento, se aguarda la llegada de la unidad de Bomberos para controlar el fuego.

Debido al peligro persistente, no está permitido el paso de motorizados en ninguno de los dos sentidos: de Santa Cruz hacia Camiri ni de Camiri hacia la capital cruceña.

La interrupción ha dejado a numerosas personas varadas, además de varios vehículos que esperan la habilitación de la vía. Por ahora, no se ha informado cuándo se restablecerá la circulación.