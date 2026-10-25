Momentos de preocupación vivieron los integrantes de la agrupación musical Jiyawa. El bus en el que viajaban sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigían hacia el trópico de Cochabamba, a la altura del municipio de Colomi.

La noticia fue comunicada por los propios músicos a través de sus redes sociales, donde informaron sobre lo sucedido y llevaron tranquilidad a sus seguidores.

Afortunadamente, según el comunicado de la agrupación, todos sus integrantes se encuentran bien y el accidente dejó únicamente daños materiales en el vehículo.

La agrupación Jiyawa se encontraba viajando hacia el trópico cochabambino, donde tenía programadas presentaciones musicales.

Sin embargo, durante el trayecto, a la altura de Colomi, el vehículo en el que se transportaban sufrió un percance.

El grupo atribuyó lo sucedido a las condiciones del mal tiempo.

“Queremos informar a nuestra comunidad que tuvimos un accidente rumbo al trópico de Cochabamba, altura de Colomi. Estamos haciendo lo posible para no incumplir con nuestras presentaciones en el Trópico de Cochabamba, gracias”, comunicó la agrupación.

Después de conocerse el accidente, Nelson Vega, integrante de Jiyawa, publicó un mensaje para tranquilizar a los seguidores y confirmar el estado de los músicos.

“Querida familia comentarles que tuvimos un accidente por el mal tiempo, gracias a Dios todos estamos bien solo nuestra movilidad sufrió daños”, escribió en sus redes sociales.

El músico agradeció que el incidente no dejara consecuencias personales entre los integrantes y explicó que tuvieron que reorganizar su traslado.

A pesar del contratiempo, los integrantes de Jiyawa decidieron continuar su recorrido hacia los lugares donde tenían previstas sus actuaciones.

Vega confirmó que se desplazaban en otra movilidad rumbo a Chimoré y Entre Ríos, donde tenían programadas presentaciones.

“Estamos rumbo a Chimore y Entre Ríos La Caleta En otro vehículo Asi que esta noche nos vemos por allá”, señaló en su publicación.

La información difundida por los músicos permitió aclarar su estado después del accidente.