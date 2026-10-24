Los Chicos Fieles viajaban a Mayaya para animar una fiesta de 15 años cuando sufrieron el accidente

La agrupación musical Los Chicos Fieles viajaba hacia Mayaya, en el norte de La Paz, para amenizar una fiesta de 15 años cuando sufrió un embarrancamiento de aproximadamente 300 metros en la ruta Caranavi-Sapecho.

El accidente ocurrió cuando la delegación se trasladaba desde la ciudad de La Paz hacia esa localidad del municipio de Teoponte, en la provincia Larecaja. Según el reporte difundido por la agrupación, el conductor perdió el control del vehículo.

Uno de los integrantes, identificado como Marco, quedó atrapado temporalmente debajo de la estructura metálica del motorizado y presentaba fuertes dolores en la columna y la parte baja de la espalda.

Los propios músicos, con ayuda de transportistas particulares que circulaban por el lugar, lograron salir del vehículo y auxiliar a sus compañeros. Posteriormente, todos los afectados fueron trasladados a un centro hospitalario.

Elías Ayaviri pide oraciones por los músicos

Tras conocer lo ocurrido, el cantante boliviano Elías Ayaviri confirmó que los integrantes de Los Chicos Fieles estaban hospitalizados y recibiendo atención médica.

“Ellos ya han sido hospitalizados, gracias a Dios están bien, están siendo atendidos ahora mismo”, manifestó en un mensaje difundido en redes sociales.

El artista también se refirió a los riesgos que enfrentan los músicos durante sus constantes desplazamientos para cumplir compromisos artísticos.

“Nadie se salva de este tipo de situaciones. La vida del músico es muy arriesgada y yo hablo por muchos grupos que viajan cada semana”, señaló.

La agrupación pidió a sus seguidores que continúen orando por la pronta recuperación de todos sus integrantes, mientras se aguarda información sobre su evolución médica.

Investigan las causas del accidente

Efectivos de la División de Tránsito de la Policía iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del embarrancamiento.

Entre las hipótesis mencionadas en los reportes se encuentran una posible falla mecánica en el sistema de frenos y las condiciones del tramo carretero. Sin embargo, las causas del accidente aún deben ser determinadas por las autoridades.