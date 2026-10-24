Integrantes de la agrupación Elías Ayaviri & Los Chicos Fieles permanecen hospitalizados tras el embarrancamiento de aproximadamente 300 metros que sufrió el vehículo en el que viajaban por la ruta Caranav, en el norte de La Paz.

El accidente ocurrió cuando la delegación musical se trasladaba desde la ciudad de La Paz hacia Mayaya, donde tenía prevista una presentación artística.

Según el reporte difundido por la agrupación, el siniestro se registró luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

Entre los nuevos detalles del hecho se conoció que el músico identificado como Marco quedó atrapado temporalmente debajo de la estructura metálica del motorizado siniestrado. Durante las primeras labores de auxilio, presentaba fuertes dolencias en la columna y la parte baja de la espalda.

Los propios integrantes de la agrupación, con la ayuda de transportistas particulares que circulaban por el lugar, lograron salir del vehículo y auxiliar a sus compañeros.

“Queremos informarles que los chicos de la agrupación ya se encuentran hospitalizados y recibiendo atención médica. Solo les pedimos que sigan orando por la pronta recuperación de cada uno de ellos”, señala el comunicado difundido por el grupo en sus redes sociales.

El accidente generó preocupación entre los seguidores de la agrupación, quienes expresaron mensajes de apoyo y solidaridad mientras aguardaban información sobre el estado de salud de los músicos.

Entretanto, según el reporte difundido, efectivos de la División de Tránsito de la Policía iniciaron las investigaciones para establecer las causas del embarrancamiento. Entre las hipótesis mencionadas se encuentran una posible falla mecánica en el sistema de frenos y las condiciones del tramo carretero.