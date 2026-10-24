Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Comunidad

El calor no da tregua en Santa Cruz: así estará la temperatura este sábado

El pronóstico del Senamhi anticipa cielos poco nubosos durante gran parte de la jornada, vientos moderados y ausencia de lluvias en Santa Cruz de la Sierra.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/10/2026 7:35

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz de la Sierra tendrá este sábado una jornada de intenso calor, con cielos poco nubosos durante la mañana y la tarde, y sin lluvias previstas, según el pronóstico del Senamhi.

La temperatura llegará a los 31°C durante la mañana y alcanzará una máxima de 34°C por la tarde. En ambos periodos se esperan vientos del noroeste, con velocidades de entre 25 y 29 kilómetros p

or hora.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 26°C, con cielos nubosos y vientos del suroeste de 18 kilómetros por hora. La humedad relativa aumentará al 56%.

El reporte meteorológico prevé una precipitación de 0 milímetros durante toda la jornada, por lo que no se anticipan lluvias en la zona.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados