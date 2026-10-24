El calor no da tregua en Santa Cruz: así estará la temperatura este sábado

Santa Cruz de la Sierra tendrá este sábado una jornada de intenso calor, con cielos poco nubosos durante la mañana y la tarde, y sin lluvias previstas, según el pronóstico del Senamhi.

La temperatura llegará a los 31°C durante la mañana y alcanzará una máxima de 34°C por la tarde. En ambos periodos se esperan vientos del noroeste, con velocidades de entre 25 y 29 kilómetros p

or hora.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 26°C, con cielos nubosos y vientos del suroeste de 18 kilómetros por hora. La humedad relativa aumentará al 56%.

El reporte meteorológico prevé una precipitación de 0 milímetros durante toda la jornada, por lo que no se anticipan lluvias en la zona.