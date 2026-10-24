Dejan en libertad a ladrón de retrovisores que operaba en una camioneta en Cochabamba

Un fallo judicial provocó gran indignación y preocupación en la ciudadanía y en las fuerzas del orden. El sujeto acusado de perpetrar múltiples robos de espejos retrovisores a bordo de una camioneta fue puesto en libertad tras su audiencia de medidas cautelares, a pesar de las contundentes pruebas en su contra.

El sospechoso había sido capturado durante el fin de semana tras un operativo policial motivado por la difusión de al menos tres videos en redes sociales, en los cuales se apreciaba con claridad su modus operandi: recorría distintas zonas de la ciudad en su propio motorizado, descendía violentamente para arrancar los retrovisores de vehículos estacionados y se daba a la fuga rápidamente.

La decisión del Juez de la causa causó sorpresa e inquietud en la institución policial, donde consideran que existían los elementos de convicción y el riesgo de fuga suficientes para mantener al acusado bajo prisión preventiva o alguna medida sustitutiva severa.

Ante esta situación, las autoridades policiales anunciaron que presentarán una apelación inmediata contra la resolución judicial para revertir el fallo y lograr que el imputado enfrente el proceso tras las rejas.

Asimismo, la Policía Boliviana hizo un llamado público a la población para que otras posibles víctimas de este delincuente acudan a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a formalizar sus denuncias, con el fin de aportar nuevos antecedentes y evitar que los ilícitos queden en la impunidad.