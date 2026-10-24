Jhonny Aguilera y Raúl García Linera son citados como testigos por caso Hotel Las Américas

El Ministerio Público emitió más de 30 órdenes de citación dentro de la nueva investigación relacionada con el caso Hotel Las Américas, entre ellas convocatorias dirigidas al exviceministro de Régimen Interior y Policía Jhonny Máximo Aguilera Montesinos y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.

Las citaciones fueron emitidas para que ambos comparezcan ante la Fiscalía de Santa Cruz y presten su declaración informativa en calidad de testigos dentro del proceso abierto a denuncia de víctimas del caso.

Jhonny Aguilera fue citado como testigo

Una de las órdenes conocidas está dirigida a Aguilera y fue emitida por la fiscal de materia Alma Marcela Saucedo.

El documento señala que su presencia es requerida dentro de la investigación iniciada a denuncia de Juan Carlos Guedes Bruno, Alfredo Saucedo Ayala y David Sejas Lopes, por la presunta comisión de delitos vinculados a vejaciones y torturas.

La convocatoria, según el documento difundido, establece que Aguilera deberá brindar información en calidad de testigo y no señala, en esta actuación específica, que tenga la condición de investigado.

También convocan a Raúl García Linera

Otra citación con características similares fue emitida contra Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.

También deberá presentarse a declarar como testigo dentro de la investigación relacionada con los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas.

Las nuevas citaciones buscan recabar testimonios y elementos que permitan esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos durante y después del operativo de 2009.