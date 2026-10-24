Jhonny Aguilera y Raúl García Linera son citados como testigos por caso Hotel Las Américas

Ambos fueron convocados a declarar como testigos dentro de la investigación por presuntas vejaciones y torturas.
23/10/2026 20:36
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El Ministerio Público emitió más de 30 órdenes de citación dentro de la nueva investigación relacionada con el caso Hotel Las Américas, entre ellas convocatorias dirigidas al exviceministro de Régimen Interior y Policía Jhonny Máximo Aguilera Montesinos y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.
Las citaciones fueron emitidas para que ambos comparezcan ante la Fiscalía de Santa Cruz y presten su declaración informativa en calidad de testigos dentro del proceso abierto a denuncia de víctimas del caso.
Jhonny Aguilera fue citado como testigo
Una de las órdenes conocidas está dirigida a Aguilera y fue emitida por la fiscal de materia Alma Marcela Saucedo.
El documento señala que su presencia es requerida dentro de la investigación iniciada a denuncia de Juan Carlos Guedes Bruno, Alfredo Saucedo Ayala y David Sejas Lopes, por la presunta comisión de delitos vinculados a vejaciones y torturas.
La convocatoria, según el documento difundido, establece que Aguilera deberá brindar información en calidad de testigo y no señala, en esta actuación específica, que tenga la condición de investigado.
También convocan a Raúl García Linera
Otra citación con características similares fue emitida contra Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.
También deberá presentarse a declarar como testigo dentro de la investigación relacionada con los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas.
Las nuevas citaciones buscan recabar testimonios y elementos que permitan esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos durante y después del operativo de 2009.
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