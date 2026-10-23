Exjefe policial que participó en captura de Marset es aprehendido y trasladado a la Felcc

El exjefe de Inteligencia de la Policía Juan Marcelo Ferrufino Rojas, quien participó en el operativo que derivó en la captura de Sebastián Marset, fue aprehendido este viernes 23 de octubre y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La orden fue emitida por una comisión de fiscales dentro del proceso iniciado por el Ministerio Público a instancia del Ministerio de Gobierno y alcanza también a Óscar Fernando Moreno Moreno y Erick Salvador Correa González.

De acuerdo con el mandamiento, Ferrufino es investigado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo, entre otros extremos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

La resolución fue emitida este 23 de octubre y dispone que la aprehensión sea ejecutada por funcionarios policiales respetando los derechos y garantías constitucionales del investigado.

Ferrufino participó en operativo contra Marset

Ferrufino estuvo vinculado a tareas de Inteligencia y participó en el operativo desarrollado para la aprehensión del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Su aprehensión se produce mientras se investigan actuaciones de efectivos policiales relacionadas con esos procedimientos y las denuncias posteriores sobre una presunta desaparición de dinero, joyas, relojes y otros bienes.

Hasta el momento, las autoridades no habían precisado públicamente si todos esos señalamientos forman parte directa de los hechos atribuidos a Ferrufino, por lo que esa relación deberá establecerse dentro de la investigación.

También se indaga su posible vinculación con la circulación de presuntos audios en los que se habría divulgado información reservada relacionada con operativos policiales.

Su abogado llegó a la FELCC

Tras conocerse la aprehensión, el abogado Marcelo Galván llegó hasta dependencias de la FELCC para conocer la situación jurídica del jefe policial y verificar las condiciones en las que se ejecutó el mandamiento.

“Nos han noticiado que se ha ejecutado una orden de aprehensión. Cuál es el delito, aún no sé”, manifestó Galván ante los medios.

El jurista explicó que la esposa de Ferrufino tomó contacto con un bufete de abogados para asumir su defensa.

“Nos hemos enterado que ha habido una ejecución de una orden de aprehensión, desconocemos cuál es el delito, desconocemos los alcances y la forma de ejecución”, afirmó.

Galván señaló que uno de los primeros pasos de la defensa será verificar si el procedimiento cumplió con todos los requisitos legales.

“Primero para ver si se encuentra o no acá el coronel Ferrufino. Segundo, si es que ha sido debidamente ejecutada la orden de aprehensión o no se han cumplido formalismos”, explicó.