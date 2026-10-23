Sala de TDJ de Santa Cruz se reúne para elegir y posesionar a nuevo presidente

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz convocó para este viernes 23 de octubre a una reunión de Sala Plena con un único punto en agenda: la elección y posesión de su nuevo presidente.

La convocatoria fue emitida después de la renuncia de Aldo Quezada Cerruti, quien dejó la presidencia del TDJ, y ante la licencia del decano Julio Nelson Alba.

Elección será este viernes

De acuerdo con la convocatoria, los vocales fueron citados de manera presencial y virtual, en el salón de Sala Plena Yambáe.

El documento establece como único punto: “Elección y posesión del nuevo presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz”.

Varios vocales ya comenzaron a llegar al Palacio de Justicia para participar de la sesión y definir a la nueva autoridad.

Convocatoria se realiza menos de 24 horas después

La elección fue convocada menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Quezada.

El ahora expresidente del TDJ presentó su dimisión después de aparecer entre los ciudadanos bolivianos alcanzados por restricciones de visa de Estados Unidos.

Su decisión dejó vacante la conducción del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, lo que llevó a convocar inmediatamente a los vocales para definir a su reemplazante.

Julio Nelson Alba se encuentra con licencia

La convocatoria también hace referencia a la ausencia temporal del decano Julio Nelson Alba, quien se encuentra con licencia.

Por esa razón, la Sala Plena deberá elegir directamente a la nueva autoridad que asumirá la conducción del TDJ cruceño.