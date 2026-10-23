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El dólar paralelo supera la barrera de los Bs 12 y cierra al alza este viernes

La cotización informal de la divisa estadounidense registró un fuerte repunte respecto a las primeras horas del día.

Milen Saavedra

23/10/2026 18:09

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El dólar paralelo supera la barrera de los Bs 12 y cierra al alza este viernes
Bolivia

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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este viernes 23 de octubre con importantes fluctuaciones a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,00 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

El dólar paralelo supera la barrera de los Bs 12 y cierra al alza este viernes

El comportamiento de la divisa mostró un incremento significativo durante la fecha, alcanzando su pico máximo en horas del mediodía:

  • Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,92 para la venta.

  • Mediodía (12:00): Trepó a su punto más alto con Bs 12,02 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

  • Cierre: Retrocedió levemente para estabilizarse en Bs 12,00 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,84.


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