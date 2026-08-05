El mercado informal de divisas registró este miércoles una jornada marcada por la alta volatilidad. Tras iniciar el día con tendencias más altas y registrar ajustes a lo largo de las horas, la cotización del dólar paralelo moderó su descenso hacia el final de la tarde.

De acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado informal concluyó la jornada operativa cotizándose en Bs 11,52 para la compra y Bs 11,53 para la venta.

El comportamiento de la moneda extranjera mostró una trayectoria descendente a lo largo del día:

06:00 AM: Abrió la jornada situándose en Bs 11,69 para la compra y Bs 11,61 para la venta.

12:00 PM: A mediodía, se ajustó a Bs 11,63 para la compra y Bs 11,61 para la venta.

Cierre: Finalizó en Bs 11,52 para la compra y Bs 11,53 para la venta.

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada recientemente por el sector público, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,02, manteniéndose por encima de las cifras registradas en el mercado informal al cierre de la jornada.

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