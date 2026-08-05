¿Cuánto cuesta el dólar hoy? El BCB publicó la cotización oficial para este miércoles 5 de agosto

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 5 de agosto el Tipo de Cambio Oficial en Bs 12,02 por dólar, dentro del régimen de tipo de cambio flexible que aplica la entidad.

La nueva cotización representa una disminución de seis centavos respecto al martes, cuando el dólar oficial se ubicó en Bs 12,08.

Con este ajuste, el dólar oficial mantiene la tendencia descendente observada en los últimos días, aunque continúa por encima de la barrera de los Bs 12.

El BCB actualiza diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los parámetros técnicos establecidos para las operaciones financieras en el país.

También cae el dólar paralelo

En el mercado paralelo también se registró una disminución.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza este miércoles en Bs 11,69 para la compra y Bs 11,61 para la venta.

En la jornada anterior, el mismo portal reportó un precio de Bs 11,82 para la compra y Bs 11,72 para la venta, por lo que la cotización también mostró un descenso.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus valores continúan siendo utilizados como referencia por distintos actores económicos.

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