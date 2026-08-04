ANAPO aguarda la normalización del diésel tras convenio con el Gobierno

El sector productivo mantiene la expectativa de que el suministro de diésel se normalice de manera paulatina a partir de este martes para evitar mayores pérdidas en el campo.

Sobre esta situación, el gerente general de Anapo, Jaime Hernández, sostuvo que “la distribución de diésel tiene que comenzar a partir del día de mañana, esperemos que entre mañana y el miércoles se pueda dar una mejora porque ya la situación es crítica”.

Gestiones de alto nivel para asegurar el combustible

Las dirigencias agropecuarias sostuvieron reuniones estratégicas en Santa Cruz con el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, ANH y Amdecruz para coordinar el envío prioritario a las zonas de mayor demanda.

"Hemos expresado como sector productivo la crítica situación, la desesperación que hay de pequeños, medianos y grandes, y vamos a seguir en esa coordinación porque creemos que debe ser una prioridad precisamente salvar la producción de alimentos para el país", remarcó Hernández.

Para asegurar que los volúmenes comprometidos arriben a los surtidores, se activará un plan de supervisión. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, YPFB y los gobiernos municipales ejecutarán controles diarios en las estaciones de servicio bajo el resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Monitoreo constante al cumplimiento de las promesas

Las tareas de siembra, zafra y cosecha dependen del ingreso continuo de cisternas a las principales regiones productoras del oriente, de acuerdo a lo que remarcó el sector. En este sentido, la dirigencia reiteró que el retorno a la normalidad dependerá exclusivamente de que las autoridades cumplan con los volúmenes y tiempos de entrega acordados para abastecer a pequeños, medianos y grandes productores.

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