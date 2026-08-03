El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para un programa técnico por 1.900 millones de dólares que apoyarán las reformas puestas en marcha por la Administración de Rodrigo Paz para estabilizar la economía, y que marca el retorno del organismo al país andino tras más de 20 años.

Estas son algunas claves sobre la situación de la economía boliviana y el anuncio del acuerdo con el FMI:

1. Crisis "heredada"

Bolivia arrastra desde hace unos años una crisis económica que se manifestó con más fuerza desde 2023 por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles, el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) y una inflación que llegó a 20,40 % en 2025, año en que, además, el déficit fiscal fue de 12,2 % y la economía decreció un 1,58 %.

Uno de los orígenes de la crisis es el declive de la producción de gas natural, que hasta hace unos años fue el sustento de la economía boliviana y está en descenso tras alcanzar en 2014 un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd). El promedio proyectado para este año es de 26 MMmcd.

2. Ajustes y conflictos

Tras 20 años de un modelo económico estatista, el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió la Presidencia en noviembre pasado, empezó a hacer ajustes, como el retiro de la subvención de los combustibles y el paso del régimen cambiario fijo que rigió durante 15 años a uno flexible para contrarrestar al mercado paralelo ante la falta de dólares.

Las autoridades han asegurado que la economía empezó a mostrar signos de recuperación en el primer cuatrimestre del año, como un superávit fiscal cercano al 0,5 % y la balanza comercial positiva de más de 1.300 millones de dólares, pero que el repunte se frenó con las protestas registradas entre mayo y junio, que incidirán en una contracción de entre 0,7 y 1 % de la economía.

3. El FMI

Durante la campaña electoral, Paz dijo que no estaba entre sus prioridades acudir al FMI, pero una vez en la Presidencia, su Gobierno tomó contacto con el organismo y, tras conversaciones técnicas desarrolladas entre mayo y junio, el pasado 29 de julio, se anunció un acuerdo para un plan técnico de 36 meses.

El contenido del acuerdo no ha sido difundido por ahora, si bien el organismo y el ministerio boliviano de Economía señalaron que es por 1.900 millones de dólares, que se enmarca dentro del Servicio Ampliado del fondo (SAF) y estará destinado a "respaldar el programa de reformas económicas" del Gobierno de Paz.

El FMI señaló que el programa boliviano busca "restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, fortalecer las redes de protección social y fomentar un crecimiento sostenible impulsado por el sector privado".

4. Datos y compromisos

Se espera que el programa respaldado por el fondo ayude a catalizar financiación adicional de otros organismos multilaterales que alcanzará al menos 5.000 millones de dólares.

El acuerdo está sujeto a aprobación del directorio del FMI y el Legislativo boliviano y, según el Ejecutivo, prevé "cuatro años de periodo de gracia" y una tasa de interés que oscilará entre 4 y 4,5 %.

Entre las acciones comprometidas están continuar con la "racionalización" del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal y preservar el "financiamiento monetario cero" del mismo, el impulso de reformas para mejorar el clima de negocios y generar mejores condiciones para el crecimiento económico con protección social.

5. Justificaciones y reacciones

Las autoridades bolivianas aseguran que el acuerdo no implica "medidas impuestas", ni una cesión de la "conducción" de su política económica, sino que supone un "respaldo internacional" a su programa para la "reconstrucción" de la economía nacional.

El expresidente y líder opositor Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y el empresario Samuel Doria Medina, quien recientemente retiró su apoyo al Gobierno de Paz, pidieron conocer los detalles del acuerdo y coincidieron en que se dio tarde y que el monto obtenido es "poco" frente a las necesidades del país.

Es el primer acuerdo con el FMI tras más de 20 años, ya que bajo las Administraciones de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) la relación con el organismo fue distante por posiciones ideológicas.

EFE

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