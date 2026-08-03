Finanzas en pareja: Conoce mejores opciones que el típico reparto 50-50

El manejo de las finanzas en pareja genera debate sobre cuál es la forma más adecuada de dividir los gastos del hogar. Mientras algunas familias optan por un esquema del 50-50, especialistas señalan que la clave está en la comunicación, la planificación y la búsqueda de un equilibrio que permita construir un proyecto común.

El asesor financiero, Jaime Bravo, explicó que dividir todos los gastos exactamente por la mitad no siempre representa una distribución justa, especialmente cuando existe una diferencia importante entre los ingresos de ambos integrantes de la pareja.

Distribución proporcional

Como ejemplo, planteó el caso de una familia donde una persona gana Bs 3.000 y otra Bs 1.500, con gastos mensuales de 3.000 Bs. Si ambos aportan el 50%, uno podría quedarse sin recursos mientras el otro aún tendría dinero disponible.

Ante esta situación, planteó como alternativa una distribución proporcional al ingreso, donde quien gana más pueda aportar un porcentaje mayor y ambos tengan capacidad de ahorro.

El especialista señaló que una pareja no debe verse como dos personas independientes que solo dividen cuentas, sino como un equipo con metas compartidas, como adquirir una vivienda, planificar la educación de los hijos, invertir o crear un fondo de emergencia.

“Lo importante no es el monto que aporta cada uno, sino el objetivo de construir un hogar a largo plazo”, afirmó.

Reuniones paulatinas y gastos familiares

También recomendó establecer reuniones periódicas para revisar la situación económica familiar, conocer cuánto ingresa, cuánto se gasta y cuáles son las prioridades.

Dentro de la planificación financiera, sugirió considerar cuatro aspectos: cubrir los gastos básicos del hogar, crear un fondo de emergencia, destinar recursos al ahorro e inversión y permitir que cada integrante tenga un monto personal para sus propios gastos.

Secretos financieros podrían generar desconfianza entre ambos

Bravo advirtió que uno de los principales problemas dentro de una relación es ocultar ingresos, adquirir deudas sin consultar o utilizar el dinero como una herramienta de control.

“Yo gano más, yo pongo las reglas en este hogar; eso no es correcto porque estás buscando armar una sociedad”, sostuvo.

Recomendó que las parejas conversen sobre dinero desde la etapa del noviazgo, ya que conocer la situación económica, las metas y la forma de administrar los recursos puede evitar conflictos futuros dentro de la familia.

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