Industrias paceñas en alerta por impacto del dólar; estos sectores, los más perjudicados

La flexibilización del tipo de cambio del dólar también genera preocupación entre las industrias de La Paz, debido a su impacto en el precio del gas natural industrial que utilizan en sus procesos de producción.

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), José Eduardo Iriarte, explicó que el cambio en la modalidad de facturación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puede incrementar el costo que deben asumir las empresas.

Señaló que anteriormente las industrias pagaban el millar de BTU, unidad utilizada para medir el contenido energético del gas, tomando como referencia un tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar.

Sin embargo, explicó que ahora YPFB facturará el consumo de acuerdo con el tipo de cambio vigente al momento de emitir la factura.

“Antes se pagaba el millar de BTU al dólar, pero a 6,96 bolivianos. Ahora se ha dicho que YPFB facturará de acuerdo al cambio del día en que se facture”, explicó Iriarte.

Según el representante empresarial, esta modificación puede generar un fuerte incremento en los costos para las industrias que comercializan sus productos principalmente en bolivianos.

“Prácticamente se puede duplicar el precio de lo que pagábamos, porque nosotros vendemos en bolivianos, a no ser los exportadores”, advirtió.

Ladrilleras y productores de alimentos, entre los más afectados

Iriarte identificó a las ladrilleras y a las industrias que utilizan hornos entre los sectores que podrían sentir con mayor intensidad el impacto del incremento del costo del gas.

En el caso de las ladrilleras, explicó que el combustible es fundamental para la cocción de la arcilla y que el aumento en el costo energético tendría un efecto directo sobre sus gastos de producción.

“En el caso de las ladrilleras que queman arcilla para volverlo ladrillo, el incremento está prácticamente en el 60%”, afirmó.

También mencionó a empresas dedicadas a la elaboración de alimentos, como pan, galletas y otros productos horneados, que utilizan gas en sus procesos industriales.

“Para algunos productores de alimentos, como los que producen pan, galletas y otra serie de productos, la subida es bastante dura para ellos y seguramente se va a reflejar en los productos que ellos venden”, sostuvo.

El dólar dejó atrás el tipo de cambio fijo

Bolivia dejó oficialmente el 29 de junio de 2026 el esquema de tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar, vigente durante aproximadamente 15 años, y pasó a un régimen cambiario flexible.

La medida fue presentada como parte de un proceso destinado a sincerar el mercado cambiario, reducir la brecha existente con el mercado paralelo y enfrentar la especulación.

Sin embargo, la variación del dólar genera preocupación en el sector productivo debido a sus efectos sobre los costos de insumos, combustibles y otros servicios vinculados a la moneda estadounidense.

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