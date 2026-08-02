Gobierno impulsa el plan "Economía para la Gente": ¿En qué consiste y quiénes serán los beneficiados?

El Gobierno nacional presentó la propuesta “Economía para la Gente”, una estrategia que busca promover la formalización de las unidades económicas del país a través de incentivos y beneficios destinados a pequeños productores, emprendedores y microempresarios.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Planificación, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, además de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

El objetivo del plan es modificar la relación entre el Estado y los sectores productivos, con un enfoque basado en la inclusión económica y la generación de oportunidades, en lugar de una visión centrada únicamente en la fiscalización.

Durante la presentación, la viceministra de la Micro y Pequeña Empresa y Artesanía, Mónica Chuquimia, destacó que la propuesta busca responder a las necesidades de los pequeños emprendedores, quienes representan una parte fundamental de la actividad económica nacional.

“Esta iniciativa responde a las necesidades de nuestros pequeños emprendedores, que son parte importante del tejido productivo del país”, señaló Chuquimia durante la presentación del plan.

Según datos oficiales, ocho de cada diez trabajadores en Bolivia desarrollan sus actividades dentro del sector informal, una situación que limita el acceso de miles de unidades económicas a créditos, capacitación, programas de apoyo y nuevos mercados.

Ante este escenario, “Economía para la Gente” plantea generar condiciones para que la formalización sea atractiva y beneficiosa para los emprendedores, permitiéndoles acceder a mayores oportunidades de crecimiento.

El Gobierno señaló que la propuesta busca fortalecer el desarrollo productivo nacional mediante políticas que acompañen a las micro y pequeñas empresas, promoviendo su incorporación gradual a la economía formal.

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