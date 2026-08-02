Feriado largo de cuatro días: Estos son los cinco destinos más buscados para viajar en el país

El feriado largo por las fiestas patrias inicia este jueves 6 de agosto y se convierte en una oportunidad para que muchas familias bolivianas puedan organizar una escapada y disfrutar de cuatro días de descanso.

Ante esta fecha especial, muchos ya buscan opciones para viajar dentro del país, conocer nuevos paisajes y aprovechar la diversidad turística que ofrece Bolivia.

Es por eso que en Red Uno te presentamos una lista con cinco destinos nacionales que se encuentran entre los más atractivos para visitar durante este fin de semana largo.

Salar de Uyuni (Potosí)

El Salar de Uyuni sigue encabezando la lista de lugares más visitados de Bolivia. Sus más de 10 mil kilómetros cuadrados de superficie blanca ofrecen un escenario único, donde el horizonte parece no tener fin.

Durante agosto, las condiciones climáticas favorecen los recorridos por el salar, permitiendo conocer la Isla Incahuasi, los cactus gigantes y los paisajes del altiplano que rodean este atractivo natural. Para aprovechar el feriado, varias agencias ofrecen paquetes turísticos de tres y cuatro días.

Samaipata (Santa Cruz)

Para los cruceños que buscan un destino cercano, con clima agradable y múltiples actividades, Samaipata se convierte en una de las alternativas favoritas.

A pocas horas de la capital cruceña, este municipio invita a recorrer El Fuerte de Samaipata, caminar por senderos naturales, descubrir cascadas, disfrutar de sus miradores y degustar su gastronomía. Su tranquilidad y variedad de alojamientos lo convierten en una opción ideal para una escapada en familia o pareja.

Lago Titicaca y Copacabana (La Paz)

El azul profundo del lago Titicaca y la riqueza cultural de Copacabana hacen de este destino una experiencia que combina naturaleza, historia y espiritualidad.

Durante los feriados, cientos de visitantes llegan para recorrer sus calles, visitar la Basílica de Copacabana y realizar paseos en lancha hacia la Isla del Sol, uno de los lugares más representativos del lago navegable más alto del mundo.

Parque Nacional Madidi y Rurrenabaque (Beni)

Para los viajeros que buscan alejarse del ruido de la ciudad y conectarse con la naturaleza, Rurrenabaque y el Parque Nacional Madidi ofrecen una experiencia llena de aventura.

La región permite explorar la selva amazónica, navegar por sus ríos, observar especies de fauna silvestre y conocer uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. En esta época del año, la temporada seca facilita los recorridos turísticos por la zona.

Sucre (Chuquisaca)

La Ciudad Blanca se mantiene como uno de los destinos preferidos para quienes disfrutan del turismo cultural. Sus calles coloniales, iglesias, museos y plazas cuentan parte de la historia del país y ofrecen un recorrido lleno de arquitectura y tradición.

Además, Sucre destaca por su gastronomía y sus espacios de descanso, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan combinar cultura y tranquilidad durante el feriado.

Este fin de semana largo será una oportunidad para redescubrir Bolivia a través de sus paisajes, su historia y su riqueza natural. Desde el salar más grande del mundo hasta la Amazonía, cada destino ofrece una experiencia diferente para disfrutar sin salir del país.

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