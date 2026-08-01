Dólar paralelo baja al cierre de este sábado y queda por debajo del oficial

Este sábado 1 de agosto, el mercado informal de divisas registró su respectivo movimiento de cierre, reflejando una leve variación en las cotizaciones a lo largo de la jornada de acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

El dólar paralelo finalizó las operaciones de la fecha cotizándose en Bs 11,68 para la compra y en Bs 11,66 para la venta.

Durante la jornada, el tipo de cambio paralelo experimentó fluctuaciones moderadas, puesto que en horas de la mañana se registró en 11,80 para la compra y Bs 11,71 para la venta,

El dólar oficial está en bolivianos 12,13

En el marco de la política de dólar flexible implementada recientemente por el sector público, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,13, ubicándose ligeramente por encima de los valores operados en el mercado informal al cierre de la semana.

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