Baja ligeramente: Banco Central de Bolivia fija el tipo de cambio oficial para este fin de semana

Entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este sábado 1 de agosto, manteniéndose invariable durante todo el fin de semana y el feriado del lunes 3.
31/07/2026 20:14
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La noche de este viernes 31 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció de manera oficial el nuevo tipo de cambio para el dólar estadounidense bajo los lineamientos del esquema de dólar flexible. La disposición regirá en todo el territorio nacional desde las 00:00 horas de este sábado 1 de agosto de 2026.
De acuerdo con el informe emitido por la entidad financiera matriz, la moneda extranjera se fijó en Bs 12,13.
Vigencia prolongada por el fin de semana
El ente emisor detalló que esta cotización oficial estará vigente para el sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de agosto de 2026, garantizando estabilidad en la paridad cambiaria durante estas jornadas consecutivas.
La cifra representa una leve disminución frente a la cotización de esta misma jornada de viernes, cuando el Tipo de Cambio Oficial (TCO) se encontraba establecido en Bs 12,15.
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