Falta de diésel pone en riesgo campaña de invierno y afecta siembra de soya en Santa Cruz

La escasez de diésel comenzó a afectar la campaña agrícola de invierno en Santa Cruz, principalmente la siembra de soya, cuyo periodo óptimo concluye este 31 de julio. El sector productivo alerta que el retraso en el abastecimiento podría comprometer la superficie programada y reducir los rendimientos.

"Pasada esa fecha ya se compromete el rendimiento del cultivo. Esa es la preocupación, si vamos a cumplir la meta de la superficie programada para esta campaña de invierno", explicó Paola Román, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz.

Producción nacional en riesgo

Ingenieros agrónomos señalaron que la falta de combustible incrementa los costos de producción debido a las largas filas, la contratación de transporte adicional y la necesidad de modificar la planificación de las labores.

Advirtieron además que la menor producción impactará en el abastecimiento de alimentos, las exportaciones y el ingreso de divisas.

Desabastecimiento de diésel en La Paz

Mientras tanto, en la avenida Hernando Siles de la zona Sur, conductores permanecen en fila desde la noche del jueves a la espera de la llegada de diésel.

"Han tenido que pasar la noche en este sector y la respuesta sobre la llegada del carburante todavía es incierta", reportó la periodista desplazada al lugar, donde los choferes continúan aguardando por combustible.

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