¿El dólar seguirá subiendo? Así se cotiza el paralelo en Bolivia la tarde de este viernes

El mercado cambiario paralelo registró una jornada de relativa estabilidad la tarde de este viernes 31 de julio, con escasas variaciones en la cotización del dólar estadounidense. Aunque el precio dejó de mostrar incrementos pronunciados, la divisa continúa en niveles elevados, manteniendo la expectativa entre ciudadanos, comerciantes e importadores.

Durante la jornada, el dólar paralelo se cotizó aproximadamente en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,95 para la venta, valores similares a los registrados en los últimos días, lo que refleja una pausa en la volatilidad observada semanas atrás.

Dólar paralelo.

Se mantiene la brecha con el tipo de cambio oficial

Mientras el mercado paralelo refleja valores superiores, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene una cotización referencial de Bs 12,15 por dólar, una cifra menor a la registrada en las operaciones informales.

Tipo de cambio oficial.

Esta diferencia evidencia que la brecha cambiaria continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación para sectores productivos y ciudadanos que requieren moneda estadounidense para sus actividades.

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