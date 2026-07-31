El Juzgado sexto anticorrupción de La Paz determinó este viernes 31 de julio el arresto domiciliario para el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en el marco de la investigación por el denominado caso de la gasolina desestabilizada. La exautoridad es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La decisión fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares, luego de que el Ministerio Público presentara una imputación formal y solicitara la detención preventiva del exministro en el penal de San Pedro, en La Paz. Sin embargo, el juez optó por imponer medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Como parte de las medidas cautelares, Medinaceli deberá cumplir arresto domiciliario, presentar una fianza económica de Bs 100.000, tiene prohibido salir del país y se ordenó la emisión del correspondiente mandamiento de arraigo ante la Dirección Nacional de Migración.

Asimismo, la autoridad judicial le prohibió asistir a oficinas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de cualquier otra institución vinculada con la investigación. También deberá abstenerse de mantener contacto con testigos, partícipes y peritos relacionados con el proceso.

El Ministerio Público sostiene que el exministro debe responder por su presunta participación en hechos vinculados a la comercialización de gasolina desestabilizada y a una supuesta afectación en el suministro de combustibles, investigación que continúa en curso.

Durante la audiencia cautelar, Medinaceli rechazó las acusaciones y afirmó que el Ministerio de Hidrocarburos tenía funciones de supervisión y fiscalización, pero no de dirección operativa sobre las actividades de YPFB relacionadas con la comercialización de combustibles.

El exministro fue aprehendido el pasado 28 de julio, luego de presentarse en dependencias de la Fiscalía de La Paz. La orden de aprehensión había sido emitida un día antes por el fiscal de materia David Torrez Choque dentro del proceso investigativo.

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