Aprehenden a un hombre investigado por un presunto abuso en Cochabamba

Un hombre fue aprehendido por efectivos policiales en un surtidor de la ciudad de Cochabamba, acusado de cometer presuntamente un hecho de abuso contra su hija de 8 años al interior de un vehículo.

Según los datos preliminares, el hecho habría ocurrido dentro del motorizado del sospechoso. Tras conocerse la denuncia, la Policía inició las investigaciones y logró ubicar al acusado mientras realizaba fila para cargar diésel en una estación de servicio.

La intervención fue ejecutada por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la EPI Alalay, que procedió a la aprehensión del hombre y al secuestro del vehículo presuntamente utilizado durante el hecho investigado.

Posteriormente, tanto el acusado como el motorizado fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las actuaciones investigativas.

El caso quedó en conocimiento del Ministerio Público, instancia que determinará las acciones legales correspondientes y la situación jurídica del aprehendido mientras avanzan las investigaciones.

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