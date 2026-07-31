Fiscalía investiga la muerte de un adulto mayor hallado en un canal en Oruro

El Ministerio Público inició una investigación para esclarecer la muerte de un hombre de 67 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de agua de la zona este de la ciudad de Oruro. La autopsia médico legal determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que, tras conocerse el hecho, un equipo multidisciplinario se trasladó al lugar junto a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar el levantamiento legal del cadáver y comenzar las investigaciones.

“Se iniciaron los actos investigativos correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho y establecer responsabilidades”, señaló.

Presunto hecho de tránsito

De acuerdo con el fiscal de materia Luis Fernando Antezana, los antecedentes preliminares indican que el adulto mayor habría sido víctima de un presunto hecho de tránsito en inmediaciones del canal Rosso.

Según las primeras indagaciones, tras el incidente el hombre buscó ayuda y posteriormente regresó al sector. Sin embargo, no retornó a su domicilio, lo que motivó que sus familiares reportaran su desaparición.

Luego de una búsqueda, el adulto mayor fue hallado sin vida dentro del canal Rosso, en un área donde se realizaban trabajos de reparación, situación que también forma parte de la investigación.

Autopsia revela lesiones

La autopsia practicada por el IDIF estableció que la víctima falleció por asfixia por sumersión, debido al ingreso de agua que obstruyó sus vías respiratorias.

Asimismo, los peritos identificaron lesiones externas en distintas partes del cuerpo y un golpe en la cabeza, elementos que serán analizados por los investigadores para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía abrió una investigación por el delito de homicidio culposo y continúa recolectando elementos de prueba para esclarecer el caso.

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